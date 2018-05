Eine ältere Frau wurde bei einem Unfall an der Bahnstrecke bei Binau verletzt. Foto: kö

Binau. (dpa/pol/rl) Eine 85 Jahre alte Frau ist beim Sturz auf die Gleise einer Bahnstrecke im Bahnhof in Binau schwer verletzt worden. Laut Polizeibericht war die Frau aus noch ungeklärter Ursache vom Bahnsteig 2 in den Gleisbereich gefallen. Dabei verletzte sie sich an beiden Beinen.

Kurz darauf fuhr ein Leerzug in den Bahnhof ein. Der Lokführer sah die Frau und leitete eine Schnellbremsung ein, rollte während des Bremsvorgangs an der Verletzten vorbei und kam etwa 200 Meter später zum Stehen.

Die 85-Jährige wurde dabei offenbar nicht vom Zug erfasst. Rettungskräfte behandelten die Frau anschließend und brachten sie in ein Krankenhaus. Nach dem Vorfall war die Bahnstrecke Neckargemünd-Neckarelz-Bad Friedrichshall zwischen 12.10 und 13.28 Uhr gesperrt.

Neben den Rettungskräften des DRK waren auch die Feuerwehren der "Neckartalschiene" sowie aus Obrigheim und Mosbach im Einsatz.