Mosbach. (pol/mare) Mehrere Unfälle haben die Polizei am Freitag und Samstag in Mosbach in Atem gehalten. Das teilen die Beamten mit.

Wegen verrutschter Fußmatte von Fahrbahn abgekommen

Eine verrutschte Fußmatte führte am Freitag gegen 18.45 Uhr auf der Bundestraße B27 im Bereich des Mosbacher Kreuzes zu einem Verkehrsunfall mit einer Schadenshöhe von etwa 8000 Euro. Der 44-jährige Lenker eines Skoda wollte von Mosbach kommend am Mosbacher Kreuz auf die B37 in Richtung Heidelberg abbiegen.

Aufgrund einer verrutschten Fußmatte konnte der Fahrer nicht ausreichend bremsen, der Pkw geriet gegen einen Randstein, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 44-Jährige wurde hierbei verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Skoda musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet - zwei leicht Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro sind die Folgen einer Vorfahrtsverletzung, die sich am Samstagmorgen im Bereich der Kreuzung Hauptstraße und Sulzbacher Straße ereignete. Der 26-jährige Lenker eines BMW X5 missachtete die Vorfahrt des 54-jährigen Fahrers eines Opel Vectra, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Im Vectra wurden der Fahrer und der 24-jährige Beifahrer leicht verletzt.

7000 Euro Sachschaden aufgrund Wendemanöver

Ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro entstand am Samstagnacht kurz nach 23 Uhr auf der Odenwaldstraße. Die 53-jährige Fahrerin eines Volvo befuhr den rechten Fahrtstreifen der Odenwaldstraße in Richtung Mosbacher Kreuz und wollte ihren Pkw kurz nach der Einmündung zur Eisenbahnstraße wenden. Hierbei übersah sie einen zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Audi eines 18-Jährigen und stieß mit diesem zusammen