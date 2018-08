Elztal. (pol/mare) Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden entstanden bei einem Unfall in Elztal. Das teilt die Polizei mit.

Ohne auf den Verkehr auf der Bundesstraße B27 zu achten, fuhr ein 81-jähriger Mann am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr in der Nähe der Talbrücke Auerbach von der B292 aus kommend auf die Vorfahrtsstraße ein. Dadurch kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß des VW mit dem Toyota eines 42-Jährigen, der auf der B27 unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde der 81-Jährige leicht verletzt. Er wurde, wie seine Mitfahrerin und der Fahrer des Toyotas, mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurden die beiden anderen Unfallbeteiligten jedoch nicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro.