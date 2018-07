Billigheim. (pol/rl) Eine Zwölfjährige weckte gegen 3 Uhr am Freitagmorgen, 9. Januar, ihre Eltern. Sie erzählte, dass sie selbst von einem Knistern geweckt worden war. Bei der Suche nach der Ursache, entdeckten die Eltern, dass die Holzhütte im Garten des Hauses in der Bernbrunner Straße in Flammen stand.

Die alarmierte Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass die Hütte nahezu vollständig abbrannte. In dieser befand sich unter anderem ein Stall mit vier Meerschweinchen, die in dem Feuer starben. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.