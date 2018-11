Oftersheim. (pol/van/en) In einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße ist es am Donnerstag gegen 11.15 Uhr zu einem Brand gekommen.

Ersten Informationen zufolge wurden Bewohner mithilfe einer Drehleiter von den Einsatzkräften gerettet. Wie die Polizei berichtet, war um 12 Uhr der Brand gelöscht. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Während des Einsatzes der Rettungskräfte war die Straße komplett gesperrt, auf der in der Nähe vorbeiführenden B291 kam es nach Angaben der Beamten durch den Rauch zu leichten Sichtbehinderungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Brandursachenermittlungen aufgenommen.

Update: 16. November, 13.45 Uhr