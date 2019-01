Von Stefan Kern

Ketsch. Dass die Enderle-Gemeinde dem Baufieber verfallen ist, klingt vielleicht etwas übertrieben. Aber auch nur etwas. "Wir bauen, bauen und bauen", sagt Bürgermeister Jürgen Kappenstein. Über Monate hinweg war beispielsweise die zentrale Schwetzinger Straße gesperrt und auch das Rathaus nur über Umwege zu erreichen; der große Marktplatz erscheint mehr denn je als eine Art Baustellenlabyrinth. Doch das sei alles genau geplant, erklärt Kappenstein: "Und am Ende wird das Ergebnis die Menschen überzeugen."

Marktplatz und Schwetzinger Straße, für deren Sanierung die Gemeinde immerhin 3,5 Millionen Euro aufwendet, werde Ketsch attraktiver machen. Vor allem der Marktplatz mit seinen Wasserspielen wird nach Aussage Kappensteins ein Wohlfühlort werden. Im Vorfeld der Entscheidung gab es erbitterte Auseinandersetzungen.

Ein geplantes Gebäude, das für den Charakter des Platzes wichtig gewesen wäre und auch den Platzmangel im Rathaus zumindest gelindert hätte, fiel bei einem Bürgerentscheid durch. Der Rathauschef macht keinen Hehl daraus, dass er diesen Entscheid bedauert: "Aber so ist nun einmal Demokratie." Die Entscheidung hat Kappenstein akzeptiert.

Nicht ganz so entspannt betrachtet er dagegen den Wandel der Neurottschule hin zu einer Gemeinschaftsschule. Ein Projekt, für das die Gemeinde an die zehn Millionen Euro in die Hand nehmen wird. Neben der pädagogischen Umsteuerung mit Lernbüros, in denen die Schüler lernen, den Stoff eigenständig zu verstehen, ist der Neubau einer Mensa das Herzstück der neuen Schule. Und genau der geriet nun wegen eines Betriebs in Verzug. "Am Ende wird aber auch dieser Ärger vergessen und die Ketscher Schullandschaft besser sein", ist sich Kappenstein sicher.

Das beschäftigt alle Kommunen: Zu wenig Betreuungsplätze für Kleinkinder. Foto: Lenhardt

Etwas schwieriger ist die Bilanz bei den Betreuungsplätzen für Kinder zwischen ein und sechs Jahren. In diesem Feld, das räumt Kappenstein ein, "laufen wir der Entwicklung gerade hinterher". Ganz vorne auf der Arbeitsliste stehe derzeit ein siebengruppiger Kindergarten im Neurott neben der Sporthalle. Darüber hinaus laufen Planungen für einen Anbau bei der Villa Sonnenschein mit Platz für eine weitere Gruppe.

Explizit betonte Kappenstein, dass die Fördersituation von Bund und Land nicht das größte Problem sei: "Aber die Umsetzung vor Ort wird zu einem Flaschenhals. Wir brauchen einfach mehr geeignete Flächen. Und zwar dringend." Der gesetzliche Betreuungsanspruch, die wachsende Kinderzahl und die Erfordernisse der modernen Berufswelt setzen die Kommunen zunehmend unter Druck. Ketsch tue daher alles, um Betreuungsplätze zu schaffen. "Aber Gemeinden haben zahlreiche Aufgaben und alles gleichzeitig ist nicht zu bewerkstelligen."

Damit kam der Verwaltungschef zum Thema Ansprüche aus der Bürgerschaft - ein Thema, das ihn umtreibt. Er wolle keine Forderungen zurückweisen oder gar ignorieren. Aber die Ansprüche steigerten sich und die Kompromissbereitschaft bleibe dabei auf der Strecke.

Für Kappenstein ist das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen: dass eine wachsende Zahl von Bürgern ihre Binnenperspektive als maßgeblichen Kompass versteht und "das Andere" dabei aus den Augen verliert: "Für Zivilisationen, deren Kern der Kompromiss zwischen den eigenen Bedürfnissen und den Bedürfnissen aller Anderen ist - das ist eine verhängnisvolle Entwicklung."

Jean-Marcel Effelberger und Saban Ünlü richten den neuen Kiosk-Container am Hohwiesensee her - für den Bürgermeister wächst damit vor allem die Lebensqualität. Foto: Lenhardt

Ein Gradmesser für diese Entwicklung sieht er in der kommenden Kommunalwahl. Im Stimmenergebnis für Parteien, die mit Maximalforderungen antreten, fänden sich Hinweise darauf, welchen Stellenwert die gesellschaftliche Kompromissfähigkeit noch habe. Auf den Kompromiss zielt der Bürgermeister immer wieder ab. "Es ist unendlich bedauerlich, dass der Leumund dieser zwischenmenschlichen Ausgleichssuche derzeit so negativ behaftet ist." Sei der Kompromiss im Endeffekt doch das einzige, das den Frieden im Kleinen wie im Großen sichere.

Trotz allem: "Ketsch ist insgesamt gut aufgestellt und bietet viel Lebensqualität." Als Beispiel führte Kappenstein den Hohwiesensee mit seinem neuen Container-Kiosk an. Ein Areal, das zum "Lebengenießen" geradezu einlade.