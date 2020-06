A6 bei Reilingen. (mf/mün) Auf der Autobahn A6 kam es in Höhe des Parkplatzes bei Reilingen am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 18.15 Uhr war ein Opel zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz in Richtung Heilbronn unterwegs. Am Ende eines Staus in Höhe des Parkplatzes bei Reilingen fuhr der Opel einem stehenden Kleintransporter ins Heck. Dabei wurden der Opel-Fahrer und sein Sohn, der auf dem Beifahrersitz saß, schwer verletzt.

Die verständigte Feuerwehr befreiten den Vater und den Sohn aus dem demolierten Auto. Die beiden Schwerverletzten wurden unter anderem per Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.

Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde die Autobahn Richtung Heilbronn komplett gesperrt. Danach wurde eine Spur wieder freigegeben, die rechte und mittlere Fahrstreifen blieben gesperrt. Die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten dauern an. (Stand 19.45)

Update: Donnerstag, 4. Juni 2020, 19.45 Uhr