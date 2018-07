Mannheim/Sinsheim/Wiesloch. (pol/mare) Es hat gleich mehrfach gekracht in den letzten Tagen. Das berichtet die Polizei. Ein Überblick.

Wiesloch: Am Freitag kurz nach 21 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fahrer eines VW Caddys die Bundestraße B3 von Wiesloch in Richtung Bad Mingolsheim. Kurz vor der Einmündung zur Landestraße L628 überholte er trotz Gegenverkehrs ein bislang unbekanntes Auto.

Zwei ihm entgegenkommende Fahrzeuge mussten nach rechts in den Grünstreifen fahren, um einen Unfall zu vermeiden, wobei ein Mercedes Benz eines 28-jährigen Mannes aufgrund des Manövers ins Schleudern geriet und sich um 180 Grad drehte. Am Mercedes entstand Sachschaden von 1000 Euro.

Nach Angaben des 53-Jährigen Überholers soll das von ihm überholte unbekannte Fahrzeug zuvor auffällig immer wieder langsamer und schneller gefahren sein. Außerdem habe der unbekannte Fahrzeugführer, als er auf Höhe des Fahrzeugs war, sein Fahrzeug beschleunigt, was den Überholvorgang verlängerte und zu der gefährlichen Situation geführt haben.

Bei dem unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen älteren silbernen Mercedes gehandelt haben. Zum Fahrzeugführer ist nicht bekannt.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem flüchtigen silbernen Mercedes und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/57090 in Verbindung zu setzen.

Sinsheim: Am Freitag kurz nach 23 Uhr kollidierte eine 32-jährige Fahrerin eines Ford Fiestas mit dem Geländer der Brücke zwischen der Straße Unter der Stadt und dem Ebersbacher Weg in Sinsheim. Die Fahrerin stand unter dem Einfluss von Alkohol, ein Test ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille.

Die Frontpartie des Fords war beschädigt, außerdem war die Achse des Fahrzeugs offensichtlich gebrochen, die Airbags hatten ausgelöst. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die 32-jährige auf dem Fahrersitz. Sie wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Ihr Führerschein wurde einbehalten und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Mannheim: Am Sonntag kurz nach 0.30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Autobahn A656 in Richtung Mannheim. In Höhe des Landesmuseums fuhr er wegen alkoholischer Beeinflussung auf den vor ihm fahrenden Ford eines 36-Jährigen auf.

Die 36-Jährige und ihre ebenfalls im Auto sitzenden beiden Kinder wurden vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

Ob diese verletzt wurden, ist bislang nicht bekannt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 35.000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 48-jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,22 Promille. Er wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

Mannheim: Am Samstag kurz nach 4 Uhr fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines VW-Sharan auf der Stotzstraße in Richtung Fahrlachstraße. In der Kreuzung Ludwigshafener Straße/ Stotzstraße kollidierte er mit dem Smart einer 19-Jährigen, die auf der udwigshafener Straße stadtauswärts fuhr. Die dortige Ampel war in Betrieb.

Wer von den Beteiligten das Rotlicht missachtete, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Beide Fahrzeuge wurden totalbeschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro, die Autos wurden abgeschleppt. Die 19-jährige und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/1743310 in Verbindung zu setzen.