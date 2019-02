Schwetzingen. (pri/rl) Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Montagabend gegen 18.20 Uhr in der Zündholzstraße im Stadtteil Hirschacker. Nach ersten Informationen wollte eine Autofahrerin nach links in eine Tankstelle abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW-Motorrad.

Der Motorradfahrer wurde zu Boden geschleudert und musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.