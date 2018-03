Neulußheim. (pol/mare) Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Fahrzeughalle im Akazienweg eingebrochen. Und ihr Diebesgut: eine Harley Davidson.

Bei dem Bike handelt es sich um eine Einzelanfertigung mit einem Wert von rund 50.000 Euro. Die Polizei fahndet nun auch per Foto nach der Maschine. Die Tat muss sich zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Montagmorgen gegen 6 Uhr ereignet haben.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder etwas über den Verbleib des Motorrades wissen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Neulußheim, Telefon 06205 / 31129, oder mit dem Polizeirevier in Hockenheim, Telefon 06205 / 28600, in Verbindung zu setzen.