Philippsburg. (pol/rl) Am Mittwochnachmittag kam es an der Einmündung der Landstraße L602 in die Kreisstraße K3535 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Dabei wurden zwei Personen verletzt, ein dritter Beteiligter blieb unverletzt.

Die 61-jährige Unfallverursacherin war von Philippsburg aus kommend auf der L602 unterwegs und wollte an der Einmündung der K3535, nach links der Landstraße folgen. Dabei übersah sie den vorrangberechtigten entgegenkommenden Wagen eines 31-Jährigen und kollidierte mit dem Auto im Einmündungsbereich.

Der Wagen des 31-Jährigen wurde gegen den an der Einmündung wartende Wagen eines 42-Jähriger geschleudert. Der 31-Jähriger wurde dabei verletzt.

Die 61-jährige Unfallverursacherin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie und auch der 31-Jährige kamen ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich und mussten abgeschleppt werden.