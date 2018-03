Ketsch. (pol/strö) Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände einer Abfall-Umladestation "An der Speyerer Landstraße" in ein Büro ein und erbeuteten aus einem Tresor Bargeld. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Täter an dem "Waage-Haus" den heruntergelassenen Rollladen nach oben geschoben und anschließend die Fensterscheibe eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten sie Schränke nach Stehlenswertem und brachen vermutlich mit einem Trennschleifer gewaltsam den Tresor auf.

Ob außer dem Bargeld noch weitere Wertgegenstände gestohlen wurden, steht bislang nicht fest. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die zwischen 19.30 Uhr und 7.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/288-0 oder mit dem Polizeiposten Ketsch unter Telefon 06202/61696 in Verbindung zu setzen.