Hockenheim. (pol/lyd) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Hockenheim ein hochwertiges Auto.

Wie die Polizei mitteilt, überwanden die Täter das Keyless-Go-System des Mercedes, AMG E-Klasse, der vor der Garage eines Anwesens in der Arthur-Geiß-Straße abgestellt war und fuhren mit dem Auto davon.

In Zuge erster Feststellungen am Tatort konnte die Tatzeit auf den frühen Mittwochmorgen, gegen 2.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungen des dauern an.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt, sowie sonstige verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.