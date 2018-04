Heddesheim. (pol/mare) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stahlen bislang Unbekannte einen schwarzen BMW 320d, der verschlossen auf dem Stellplatz eines Anwesens in der Straße "In der Sackpfeif" geparkt war.

An dem Auto sind die Kennzeichen HD-JB 1069 angebracht. Der geschätzte Wert des Fahrzeugs liegt bei über 30.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Autos geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.