Brühl. (pol/mare) In der Straße "Am Schrankenbuckel" an der Einmündung zur Richard-Strauß-Straße missachtete am Montag gegen 15.30 Uhr ein 44-jähriger Linienbus-Fahrer die Vorfahrt einer Mercedes-Fahrerin. Wie die Polizei mitteilt, kam es so im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden.

Die 29-jährige Mercedes-Fahrerin war in der Richard-Strauß-Straße in Richtung Erzbergerstraße unterwegs, als ihr der von links kommende Linienbus die Vorfahrt nahm. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde aber niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.