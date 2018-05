Mannheim/Weinheim/Zuzenhausen. (pol/mare) In den vergangenen zwei Tagen versuchten erneut "falsche Polizeibeamte" in bislang sechs gemeldeten Fällen, ältere Bürger am Telefon auszufragen und zu betrügen. In einem Fall war der unbekannte Anrufer sogar erfolgreich, wie die Polizei mitteilt.

Eine Zuzenhausenerin wurde am Sonntag gegen 22 Uhr von einem der vermeintlichen Polizeibeamten kontaktiert. Dieser erzählte der Rentnerin, dass bei ihr ein Einbruch geplant sei, und versuchte im Laufe des Gesprächs an Informationen über mögliche Besitz- und Vermögensverhältnisse zu gelangen.

Die Frau teilte dem Betrüger auf Nachfrage mit, dass sie Bargeld in Höhe von knapp 2000 Euro daheim habe. Dieser gaukelte ihr daraufhin vor, dass ihr Geld zu Hause nicht sicher sei. Eine Polizistin in Zivil werde bei ihr vorbei kommen und das Bargeld samt EC-Karten zur sicheren Verwahrung abholen.

Im vorliegenden Fall wurde die Seniorin über mehrere Stunden am Telefon unter Druck gesetzt, bis kurz vor Mitternacht die angebliche Polizistin an ihrer Wohnadresse im Schulz-Keidel-Weg auftauchte und die Rentnerin dieser eine Stofftasche mit 1900 Euro Bargeld und die EC-Karten aushändigte.

Die Seniorin beschrieb, dass die Frau etwa 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß war. Sie hatte eine schlanke Figur und kurze Haare.

Im Laufe des Montags und in der Nacht zum Dienstag kam es in Weinheim und Mannheim-Seckenheim ebenfalls zu fünf Anrufen durch falsche Polizeibeamte, die auch in diesen Fällen mit derselben Masche versuchten, an Informationen zu gelangen.

Doch alle Angerufenen verhielten sich genau richtig, beendeten das Gespräch und verständigten die echte Polizei.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die im Bereich des Schulz-Keidel-Wegs in Zuzenhausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 zu melden.