Altlußheim. (pol/mare) Einen Zigarettenautomaten im Sportplatzweg brachen in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag bislang unbekannte Täter brachial auf und entnahmen daraus das gesamte Münzgeld sowie eine noch nicht bekannte Anzahl an verschiedenen Zigarettenpackungen. Während Angaben zur Diebstahlshöhe aktuell noch nicht gemacht werden können, schlägt der Sachschaden am Automaten mit mehreren hundert Euro zu Buche.

Eine Zeugin hatte den aufgebrochenen Automaten bemerkt und die Polizei informiert. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Telefon 0 62 05 / 2 86 00, in Verbindung zu setzen.