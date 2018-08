Mannheim/Weinheim. (RNZ/rl) Stand: 12.30 Uhr. Zu Verspätungen und Fahrtausfällen auf der Linie 5 (OEG) kam es am späten Vormittag aufgrund eines Stromausfalls in Weinheim. Laut Rhein-Neckar-Verkehr musste zwischen den Haltestellen Käfertal und Weinheim-Blumenstraße ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Der Stromausfall soll durch einen defekten Baukran in Weinheim ausgelöst worden sein. Gegen 12.30 Uhr war die Störung in Weinheim wieder behoben und der Verkehr normalisierte sich wieder.