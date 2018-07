Ausgerastet

Schwetzingen: Grundlos schlug ein 48-jähriger Mann am Samstag, gegen 22.37 Uhr auf mehrere Mitbewohner in der Dortmunder Straße ein. Nach Verständigung der Polizei wurde er in seinem Zimmer in Gewahrsam genommen, da er mit ca. 2 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Beim Transport zum Polizeirevier beleidigte der Mann die Beamten. Die Geschlagenen wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 48-Jährige sieht nun mehreren Anzeigen entgegen.

Fiat brannte

Hockenheim: Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der elektrischen Anlage geriet ein Pkw in der Bürgermeister-Hund-Straße in Brand. Obwohl die Feuerwehr schnell mit neun Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort war, brannte das Heck des Fiat Ulysee vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt.