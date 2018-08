Mannheim. Die Polizei in Mannheim hat einer Bande von Drogenhändlern das Handwerk gelegt. Es wanderten acht Männer im Alter zwischen 26 und 36 Jahren in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Freitag berichteten. Die mutmaßlichen Händler sollen seit sieben Jahren ihren illegalen Drogengeschäften nachgegangen sein und mehrere 100 Kilogramm Rauschgift verkauft haben. Das Marihuana sei aus Holland nach Deutschland geschmuggelt worden. In den letzten Wochen seien zwölf Wohnungen in drei Bundesländern durchsucht worden. Die mutmaßlichen Dealer stammen aus dem nordrhein-westfälischen Erkelenz, Worms, Mannheim sowie aus Hessen. (dpa/lsw)