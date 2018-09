Neulußheim. (dpa-lsw) Bei Bauarbeiten im Neulußheim sind am Samstag menschliche Knochen gefunden worden. Wie die Polizei Mannheim mitteilte, sind die bereits skelettierten Teile schon mehrere Jahrzehnte alt. Arbeiter hatten einen Schädel sowie Skellett und Rippen beim Ausheben einer Grube entdeckt. Ob es dahinter ein Kriminaldelikt steckt, war aber zunächst unklar. Einem Polizeisprecher zufolge könne in der Gegend beispielsweise einst auch ein Friedhof gewesen sein. Die Knochen wurden zu weiteren Untersuchungen in die Rechtsmedizin gebracht. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei in den kommenden Tagen.