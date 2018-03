Neulußheim. (pol/mün) Wegen eines schweren Verkehrsunfalls am Montagmittag musste die Bundesstraße B 36 zwischen den Anschlussstellen Waghäusel und Neulußheim bis etwa 16 Uhr voll gesperrt werden.

Am Montag bog gegen 13.30 Uhr ein 57-jähriger Opel-Fahrer von der Anschlussstelle Neulußheim-Süd nach links auf die B 36 in Richtung Hockenheim ein. Dabei übersah er laut Polizei eine 26-jährige VW-Fahrerin, die von Hockenheim in Richtung Karlsruhe unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden beide Autofahrer schwer verletzt und anschließend mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Bei dem 57-Jährigen besteht nach derzeitigen Erkenntnissen Lebensgefahr. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen.

Beide Fahrzeuge sind total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 15.000.- Euro.

Ein Sachverständiger ist zur Klärung des Unfallhergangs eingeschaltet. Die Feuerwehren aus Neu- und Altlußheim waren zur Sicherung der Unfallstelle und Bergung der Verletzten im Einsatz.