Mannheim. Ein 80-Jähriger wollte von der Mallau nach Neuostheim laufen - und nahm dafür einen gefährlichen Weg in Kauf. Am Montagmorgen wurde der Mannheimer Polizei gemeldet, dass sich auf dem Neckar-Schnellweg ein Fußgänger befinde. Tatsächlich entdeckte eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Neckarau gegen 10 Uhr einen 80-jährigen Fußgänger auf der mehrspurig ausgebauten Schnellstraße. In Höhe der SAP-Arena nahmen die Beamten den Mann auf und brachten ihn in Sicherheit, wie es in einer Mitteilung heißt.

Wie sich herausstellte, wollte der aus Nürnberg stammende Senior von der Mallau aus zum Campingplatz nach Neuostheim laufen. Aufgrund seiner fehlenden Ortskenntnis geriet der Rentner in Höhe der Auffahrt Mallau auf die Bundesstraße und lief in Richtung Neuostheim, bis er von der Polizei aufgegriffen wurde. (pol)