Ketsch. (pol/mün) Nur einem aufmerksamen Zeuge ist es zu verdanken, dass sich am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einer Wohnung in Ketsch nicht weiter ausbreiten konnte und die Bewohnerin nicht ernsthafter verletzt wurde. Gegen 2.45 Uhr hörte der Mann aus der Nachbarwohnung in der Breslauer Straße einen aktiven Brandwarnmelder und nahm leichten Brandgeruch wahr. Da niemand öffnete wurde die Wohnung von Beamten des Polizeireviers Schwetzingen aufgebrochen, wie die Behörde berichtet. Die Bewohnerin wurde tief schlafend angetroffen. Sie wurde nach ihrer notärztlichen Versorgung mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Nach den ersten Ermittlungen war die Frau beim Rauchen eingeschlafen, worauf die glimmende Zigarette Teile das Inventar entzündete.

Die Feuerwehr Ketsch war mit mehr als 20 Mann schnell vor Ort und löschte unverzüglich den Kleinbrand, sodass ein weiteres Ausbreiten des Feuers vereitelt wurde. Darüber hinaus kümmerte sie sich um die beiden Katzen der Bewohnerin. Der Schaden ist gering und beläuft sich lediglich auf mehrere hundert Euro.