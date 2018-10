Hemsbach. (pol/mün) Eine junge Frau wurde am späten Montagabend in der Hemsbacher Bachgasse von zwei bislang unbekannten Männern angegangen. Die 18-Jährige war laut Polizei gegen 23 Uhr auf dem Nachhauseweg und ging vom Bahnhof in Richtung Bundesstraße B 3. Auf Höhe der Volksbank im Bereich Hildastraße wurde sie zunächst von einem dunklen VW Golf heraus von zwei Männern "angemacht". Nachdem die junge Frau nicht reagierte, stiegen die Männer aus und verfolgten sie. Als die beiden Unbekannten das Opfer eingeholt hatten, versuchten sie die 18-Jährige festzuhalten und zu begrabschen. Sie konnte sich jedoch losreißen, flüchten und die Polizei informieren. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne Ergebnis.

Die beiden Täter sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Ein Mann sei vollschlank und habe einen dunklen, langen Vollbart und eine braune Lederjacke getragen. Der andere Mann habe schwarze, kurze, nach hinten gekämmte Haare, die seitlich rasiert waren. Er habe eine schwarze Lederjacke getragen. Auffallend sei bei ihm gewesen, dass er unter dem rechten Auge bis zur Wange eine etwa drei bis vier Zentimeter lange Narbe habe.

Das Kriminalkommissariat Mannheim, das von sexuellen Motiven der Täter ausgeht, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich dort unter der Rufnummer 0621/174-5555 in Verbindung melden.