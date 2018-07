Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Einen Auffahrunfall verursachte ein 35-jähriger Renault-Fahrer am Dienstagmorgen. Der Mann war kurz nach 9 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in der Neckarstadt-Ost stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Lenaustraße fuhr er auf den Mitsubishi eines 33-jährigen Fahrers auf. Der Mitsubishi wurde auf einen Hyundai und dieser auf einen VW-Golf geschoben.

Die Fahrer des Mitsubishi und des Hyundai wurden leicht verletzt und begaben sich selbständig zum Arzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der 35-jährige Unfallverursacher deutlich nach Alkohol roch und Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,2 Promille. Ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt und sein Führerschein eingezogen.

Nach der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle wurde die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffe gereinigt.