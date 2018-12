Mannheim. (pol/mare) Zwei E-Bikes für rund 8000 Euro erbeuteten bislang unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen aus einem Fahrradgeschäft in der Käfertaler Straße. Die Unbekannten brachen in Höhe der Gutenbergstraße in einem Hinterhof gewaltsam die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere.

Ob die Einbrecher außer den Zweirädern noch weiteres Diebesgut mitgehen ließen, ist derzeit unklar. Der Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugen, die zwischen 4.15 und 12 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Telefon 06 21 / 3 30 10 zu melden.