Mannheim. (pol/mare) Ein Auto ist am späten Donnerstagabend in Mannheim aufgebrochen worden. Ein Zeuge, so teilt es die Polizei mit, beobachtete die Tat.

Kurz vor 23 Uhr machten sich Unbekannte an einem vor dem Anwesen Rindenweg 25 geparkten Auto zu schaffen. An dem weißen VW Golf mit Mannheimer Kennzeichen schlugen sie die Beifahrerscheibe ein und stahlen aus dem Fahrzeuginnenraum eine Geldbörse.

Zwei Personen, die sich anschließend Richtung Heinrich-Pesch-Weg/Kinderspielplatz aus dem Staub machten, wurden von einem Zeugen beobachtet. Dieser verständigte auch die Polizei.

Er gab folgende Täterbeschreibungen ab: Der Erste war 20 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und trug ein weißes T-Shirt mit einer dunklen Hose. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Sein Komplize war im gleichen Alter und gleich groß, er trug ein dunkelgraues T-Shirt und eine dunkle Hose.

Im Zuge der Fahndung hatte die Polizei Sichtkontakt zu zwei Leuten, auf die die übermittelte Beschreibung passte. Allerdings gelang diesen die Flucht.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die im Bereich des Tatorts, aber auch der Herbert-Lucy-Halle (dort wurden die Verdächtigen von der Polizei gesehen) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie können sich telefonisch melden unter 0621/762540.