Mannheim. (pol/van) Im Stadtteil Neckarau hat es am Sonntagmittag gekracht. Wie die Polizei berichtet, soll ein 86-Jähriger gegen 15.15 Uhr mit seinem Mercedes von der Schwetzingerstadt in Richtung Neckarau unterwegs gewesen sein. In Höhe des Neckarauer Übergangs in der Neckarauer Straße wurde der Mercedes-Fahrer nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet und fuhr auf den verkehrsbedingt stehenden Renault eines 43-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde der Renault auf einen vorausfahrenden Fiat geschoben, welcher wiederum den VW eines 42-Jährigen rammte. Die drei Insassen im Fiat, darunter auch ein vierjähriger Junge, wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes sowie der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden über 9000 Euro.