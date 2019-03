Mannheim. (pol/mare) Täter kehren, so heißt es gern, an den Tatort zurück. Ein diebisches Trio war sich am Sonntag seiner Sache so sicher, dass es sich nach einer Tat am Samstagabend wieder im Hauptbahnhof aufhielt. Und prompt klickten die Handschellen - der Videoüberwachung sei Dank, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Die drei Männer stahlen am Wochenende das Handy einer 18-Jährigen aus deren Manteltasche. Dies geschah in der Lindenhofunterführung. Dabei wurden die Täter aber von der Videokamera gefilmt. Zwar verlief eine erste Fahndung am Hauptbahnhof noch am Abend erfolglos.

Am Sonntag war es dann aber soweit: Wieder bannte die Videoüberwachung am Eingang des Bahnhofs das Trio auf Band. Die Polizei schlug zu.

Die Diebe trugen sogar dieselben Kleider, weswegen sie eindeutig identifiziert werden konnten. Sie wurden festgenommen und auf der Dienststelle wurden ihre Sachen durchsucht.

Dabei fanden die Beamten das gestohlene Handy und zudem einen 100-Dollar-Schein - der war aber total gefälscht. Gegen eine Kaution von 170 Euro wurden die Männer dann entlassen.