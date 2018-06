Mannheim. (pol/jeu) Zwei Trickbetrüger schafften es am Donnerstagmorgen, in einem Einkaufsmarkt in der Schwetzinger Stadt mehr als 250 Euro zu stehlen. Das Pärchen kaufte gegen zehn Uhr ein Päckchen Kaffee, das sie mit einem 500-Euro-Schein bezahlten. Nach dem die Verkäuferin das Wechselgeld rausgesucht hatte, haben die beiden den Kauf wieder rückgängig gemacht, berichtet die Polizei.

Sie erhielten von der Kassiererin ihren 500-Euro-Schein zurück. Die Verkäuferin nahm das Wechselgeld wieder an sich, bemerkte jedoch zu spät, dass das Duo über 250 Euro gestohlen hatte. Da hatte das Paar den Laden schon verlassen.

Eine Beschreibung der beiden Täter hat die Polizei noch nicht. Wer selbst Kunde im Laden war und Hinweise auf die beiden Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-3310 mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt in Verbindung zu setzen.