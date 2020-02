Mannheim. (pol/mün) Mit schweren Verletzungen musste eine 61 Jahre alte Fußgängerin in Mannheim in eine Klinik eingeliefert werden. Sie war am Montagmorgen von einem rückwärts fahrenden Mercedes Sprinter übersehen und angefahren worden, berichtet die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr in der Freinsheimer Straße.

Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt jetzt gegen den 26-jährigen Fahrer.