Mannheim. (pol/rl) Zu einem sexuellen Übergriff kam es in der Lindenhofunterführung am Hauptbahnhof am frühen Samstagmorgen. Der Polizei zufolge war gegen 5 Uhr eine Frau mit einer Begleiterin unterwegs, als ihr ein 26-Jähriger von hinten an das Gesäß fasste.

Die Frau meldete dies danach einer Streife der Bundespolizei und beschrieb den Tatverdächtigen, sodass die Beamten den Täter kurz danach an der Straßenbahnhaltestelle vor dem Hauptbahnhof erkannten. Als der 26-Jährige die Polizisten bemerkte, versuchte er zu fliehen, wurde aber kurz darauf gefasst und vorläufig festgenommen. Der betrunkene 26-Jährige kam nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Da die Frau nicht wie vereinbart auf die Wache am Hauptbahnhof kam, um ihre Personalien zu hinterlassen, sucht die Bundespolizei nun nach Ihr.

Sie und ihre Begleiterin werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter der 0721/120-160 oder der kostenlosen Hotline der Bundespolizei 0800/6888-000 zu melden.