Mannheim. (pol/kau) Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt einen 18-jährigen Rollerfahrer in der Hermsheimer Straße in Höhe des Reiterwegs. Er war laut Polizeibericht nämlich ohne Helm und Führerschein unterwegs.

Der 18-Jährige verweigerte einen Alkoholtest vor Ort. Da jedoch Anzeichen vorlagen, dass er Alkohol getrunken hatte, sollte er aufs Revier gebracht werden, um einen Alkoholtest zu machen.

Der 18-Jährige wollte nicht in den Streifenwagen einsteigen, woraufhin die Polizisten versuchten, ihn zu fesseln. Auch dagegen wehrte sich der Rollerfahrer und biss einem Polizisten in den Finger. Sein Kollege wurde ebenfalls an der Hand verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Mit Hilfe einer weiteren Streife fesselten die Polizisten dann den 18-Jährigen und brachten ihn aufs Revier. Dort stimmte der Rollerfahrer doch einem Atemtest zu, der einen Wert von 1,32 Promille ergab. Anschließend entnahmen die Polizisten eine Blutprobe.

Gegen den 18-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen die Polizei ermittelt.