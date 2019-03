Mannheim-Neckarau. (pol/van) Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau führte in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einer Goa-Party in einer Diskothek in der Angelstraße Drogenkontrollen durch.

Die Beamten kontrollierten insgesamt 40 Personen. Dabei wurden rund 45 Gramm Rauschgift - unter anderem Marihuana, Amphetamin und Ecstasy sowie 11 Joints, 22 Ecstasy-Tabletten und 70 LSD-Trips - sichergestellt.

Gegen 19 Personen wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet, gegen zwei Tatverdächtige wird wegen des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.