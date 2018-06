Mannheim. (pol/mare) Ein notorischer Parfümdieb ist am Dienstag erwischt worden. Er wanderte hinter Gitter, wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde demnach ein 22-jähriger Mann der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl.

Der aus dem Balkan stammende Mann steht im dringenden Verdacht, am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr zusammen mit einem namentlich bekannten Komplizen und einem weiteren Unbekannten in einem Drogeriemarkt in der Mannheimer Innenstadt hochwertiges Parfum im Wert von über 100 Euro gestohlen zu haben. Er konnte noch im Drogeriemarkt festgenommen werden.

Zudem steht der 22-Jährige im Verdacht, weitere Eigentumsdelikte im selben Drogeriemarkt begangen zu haben. Demnach soll der junge Mann in der Vergangenheit mindestens drei weitere Male Düfte im Wert von über 3500 Euro gestohlen haben.

Am Mittwochmittag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim aufgrund von Fluchtgefahr Haftbefehl wegen Verdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls in vier Fällen des erließ.

Der albanische Staatsangehörige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt dauern an.