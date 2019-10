Mannheim-Neckarstadt. (pol/van) Während sich eine Frau in ihrem Schlafzimmer befand, schlug ein Einbrecher zu. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte soll am Montag gegen 8.50 Uhr in die Erdgeschosswohnung in der Lutherstraße eingedrungen sein. Als die Bewohnerin Geräusche wahrnahm und nach dem Rechten sah, traf sie auf den Mann, der daraufhin sofort aus der Wohnung flüchtete.

Gestohlen hatte der Einbrecher nach ersten Erkenntnissen der Beamten nichts. Eine Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Er soll etwa 1,85 Meter groß, etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, eine helle Haut sowie ein blasses Gesicht und abrasierte, helle Haare oder einer Glatze haben. Er trug eine schwarze Stoffjacke, eine schwarze Hose und dunkle Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden.