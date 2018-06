Mannheim-Sandhofen. (pol/mare) Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Donnerstag eine Mülltonne nahe einem Wohnhaus in der Schönauer Straße in Brand. Das berichtet die Polizei.

Ein aufmerksamer Passant bemerkte die Flammen um kurz nach 2 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Noch bevor diese am Brandort war, alarmierte der 28-Jährige die Anwohner, die allesamt unbeschadet davon kamen.

Neben den Mülltonnen gelagerte Holzpaletten fingen ebenfalls Feuer. Der Löschzug der Feuerwehr konnte den Brand löschen und verhinderte damit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.

Durch die Hitzeeinwirkung zerbarst ein Fenster des Hauses, zwei Rollläden wurden beschädigt und die Hausfassade wurde durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Polizei und Feuerwehr ermitteln nun die Ursache des Brandes. Hinweise auf eine Straftat sind zurzeit nicht gegeben.