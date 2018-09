Mannheim. (pol/kau) Zwei Jugendliche sind am Wochenende in die Realschule in der Kronenburgstraße eingebrochen. Laut Polizeibericht kletterten sie gegen 16.20 Uhr durch ein Fenster in einen Werkraum der Schule.

Danach brachen sie eine Tür auf, um in den Schulflur zu gelangen. Während die beiden versuchten, das Schloss der aufgebrochenen Tür auszubauen, betrat ein 54-Jähriger das Gebäude. Der Mann war durch den Lärm misstrauisch geworden. Als die Jugendlichen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie durch den Notausgang in Richtung der Sportplätze.

Der 54-Jährige sah die beiden Jungen nur noch von hinten. Laut seiner Aussage sind sie zwischen 12 und 15 Jahren alt. Einer der beiden trug ein rotes und der Zweite ein helles Oberteil.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621/833970 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.