Mannheim. (pol/lyd) Bei einer Kontrolle von 15 Gaststätten in der Innenstadt und im Jungbusch auf die Einhaltung der Corona-Verordnung am Freitagabend fiel den Beamten eine besonders auf: Wie die Polizei mitteilt, war die Gaststätte in den E-Quadraten mit gut 80 Gästen überfüllt. Es wurde getanzt und der Mund- und Nasen-Schutz nicht getragen. Darüber hinaus waren die Listen zur Kontaktverfolgung nur in wenigen Fällen ausgefüllt und wenn, dann waren die Kontaktdaten unvollständig. Die Gaststätte wurde sofort geschlossen und gegenüber den Gästen erfolgten Platzverweise. Der Wirt muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Andreas Stenger, Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim, betont, dass die aktuelle Lage den Menschen viel Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt. "Es geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgelder zu erheben. Vielmehr soll die Einsicht in die Notwendigkeit der drastischen Einschnitte zur Eindämmung der Corona-Pandemie erhöht werden. Wer aber meint, sich über die Corona-Regeln hinwegsetzen zu können und damit sich und vor allem auch andere gefährdet, den werden wir konsequent zur Kasse bitten. Wir brauchen Ausdauer und müssen die Regeln einhalten. Es geht darum die "zweite Welle" und die hohen Infektionszahlen so schnell wie möglich wieder einzudämmen, um einen erneuten Lockdown zu verhindern. Ziel ist es weiterhin, durch eine hohe Kontrolldichte, die Einhaltung der getroffenen Regeln zu überwachen. Wir setzen auf ihr Verständnis und ihre Disziplin", verleiht Andreas Stenger seiner Hoffnung Ausdruck.