Mannheim. (pol/van) Zu einem Überfall ist es am Freitag gegen 6.30 Uhr gekommen, wie die Polizei berichtet. Auf den Kapuzinerplanken sollen zwei Unbekannte eine Frau angesprochen und sie nach einer Zigarette gefragt haben. Als die 41-Jährige nach ihrer Zigarettenschachtel griff, schlug ihr einer der Täter mit der Faust in die Rippen. Währenddessen entriss ihr der zweite Mann das Mobiltelefon aus der Hand. Danach flüchteten die Räuber in Richtung Scipiogarten.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben: beide dunkler Teint und etwa 20 bis 25 Jahre alt. Ein Täter soll etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein sowie ein markantes Gesicht, sehr kurze, schwarze Haare haben. Er trug ausgewaschene Bluejeans, einen braunen Gürtel und ein weißes T-Shirt. Der zweite Mann soll 1,75 Meter groß sein und einen Oberlippenbart mit Streifen am Kinn haben. Er trug eine grünweiße, verkehrt herum getragene Basecap sowie eine zerfetzte Bluejeans. Er soll lockige, braunschwarze Haare haben.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei unter 0621/174 4444.