Mannheim. (pol/mün) Am frühen Samstagmorgen kurz nach drei Uhr meldete ein Zeuge, dass ein Mann von der Konrad-Adenauer-Brücke in den Rhein gesprungen sei.

Mit sieben Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Mannheim, der Wasserschutzpolizei sowie mehreren Besatzungen der Polizeiinspektion Ludwigshafens und mit Unterstützung des Wasserrettungszugs der Berufsfeuerwehr Mannheim wurden der Rhein sowie das Ufer beidseitig abgesucht.

Im Bereich der Rheinvorlandstraße wurde der Gesuchte, ein 24-jähriger Mannheimer, schließlich entdeckt, als der an der Schiffsanlegestelle aus dem Wasser stieg. Er hatte leichte Verletzungen und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Anschließend wurde der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Klinik gebracht.