Mannheim. (pol/mare) Eine vergessene Mahlzeit auf dem Herd hat den Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lebensgefahr gebracht. Nach dem derzeitigen Stand dürfte angebranntes Essen für ein total verrauchtes Zimmer verantwortlich gewesen sein, wie die Polizei mitteilt.

Am Mittwochnachmittag gegen 13.20 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Mehrfamilienhaus in der Franz-Grashof-Straße gerufen. Ein 52-jähriger Bewohner wurde mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung vor Ort notärztlich behandelt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.