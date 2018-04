Mannheim. Ein Mannheimer Autofahrer fuhr betrunken mit 100 km/h durch die Stadt und machte so die Polizei auf sich aufmerksam. Als sie dem 49-jähriger Autofahrer am späten Mittwochabend, 14. August, gegen 23 Uhr in der Wachenburgstraße folgten, bekamen sie ihn in der Kloppenheimer Straße zum Anhalten. Während der Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer einen Alkoholspiegel von 1,6 Promille hatte. Die Beamten brachten den betrunkenen Autofahrer auf das nächste Revier und nahmen ihm den Führerschein ab. Ermittlungen wegen Trunkheit im Straßenverkehr wurden aufgenommen. (pol)