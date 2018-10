Heidelberg. (pol/rl) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sitzt ein 30-jähriger Georgier derzeit in Haft. Er soll am Dienstag einen 24-jährigen Mann mit einer Messerattacke schwer verletzt haben. Das teilten Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Donnerstag mit.

Der Vorfall soll sich am Dienstag gegen 20 Uhr an der Schleuse des Ankunftszentrums im Patrick Henry Village ereignet haben. Hier sollen die beiden Männer sich zunächst nur verbal gestritten haben. Plötzlich habe der 30-Jährige ein Taschenmesser gezückt und dem 24-Jährigen in den linken Arm gestochen, hieß es. Dabei seien bei dem Opfer die Sehnen und Nerven der linken Hand durchtrennt worden.

Der 24-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Möglicherweise werde er die Finger seiner linken Hand dauerhaft nur noch eingeschränkt bewegen können, weshalb der Verdacht der schweren Körperverletzung im Raum stehe, teilte die Polizei mit.

Gegen den 30-Jährigen wurde am Mittwoch wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen. Danach kam er eine Justizvollzugsanstalt.