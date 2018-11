Heidelberg/Leimen. (pol/rl) Den VW einer Baufirma stahlen Unbekannte in der Emmertsgrundpassage am Donnerstag. Das Auto, in dem sich Werkzeuge und ein Kompressor befanden, stand am Nachmittag unverschlossen vor einer Baustelle, auf der die Arbeiter längere Zeit mit dem Einladen von Geräten beschäftigt waren. Gegen 15.50 Uhr wurde der Wagen gestohlen.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei den Wagen gegen 17.15 Uhr am Wildgehege beim Naturfreundehaus in Leimen. Die Werkzeuge und der Kompressor waren ausgeladen und standen verdeckt in einem nahegelegenen Weinberg. Offenbar sollten sie vor hier aus abtransportiert werden.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der 06221/3418-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.