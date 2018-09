Heidelberg. (pol/rl) Zu einem Unfall in der Weststadt kam es am Montagnachmittag. Gegen 15.40 Uhr war eine 20-jährige Smart-Fahrerin auf der Römerstraße unterwegs und und wollte nach rechts in die Lessingstraße einbiegen. Eine 91-jährige Daimler-Benz-Fahrerin wollte zeitgleich von der Lessingstraße nach links in die Franz-Knauff-Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich der drei Straßen kollidierten die Fahrzeuge miteinander.

Es entstand 11.000 Euro Sachschaden, die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Vorfahrtsregelung war zum Unfallzeitpunkt durch Ampelschaltungen geregelt. Wer zum Unfallzeitpunkt das "Rotlicht" missachtete, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der 06221/991700 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.