Heidelberg. (pol/mare) Ein 12-jähriger Junge ist bei einer Auseinandersetzung im Einkaufszentrum in der Rohrbacher Hertzstraße verletzt worden. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilt, soll bereits am Samstag, 12. Oktober, geschehen sein.

Demnach soll der Junge im Einkaufszentrum aufgrund seines Verhaltens aufgefallen sein. Als Mitarbeiter des Marktes eingriffen, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei dem der Junge verletzt wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 06221/381518 an die Ermittler zu wenden.