Heidelberg. (pol/mün) Die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte stoppten am frühen Montag gegen 3 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer, der sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Mann war mit seinem Mercedes-Benz unterwegs und wurde in Höhe eines Fast-Food-Restaurants in der Speyerer Straße zu einer Kontrolle angehalten.

Den Beamten kam während des Kontrollgesprächs sofort Alkoholgeruch entgegen, heißt es im Polizeibericht. Da der Mercedes-Fahrer zudem schwankte, wurde mit ihm ein Alkoholtest durchgeführt.

Nachdem der einen Wert von über zwei Promille ergab, musste der Mann sein Auto stehen lassen und die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des 30-Jährigen wurden einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.