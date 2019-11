Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei sucht öffentlich und mit einem Foto nach einem Betrüger.

Bereits am Dienstag, 29. Oktober, stahl der Unbekannte laut Polizei Geld verschiedener Währungen aus einem Safe in einem Hotel. Zwischen 19.30 und 22.30 Uhr hatte er sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zu dem Hotelzimmer. Insgesamt stahl er Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht dazu, den Mann zu fassen.

Aus diesem Grund erwirkte die Staatsanwaltschaft Heidelberg nun beim Amtsgericht Heidelberg, das Foto des Mannes zu veröffentlichen. Wer kann also etwas zu dem Verdächtigen sagen? Hinweise gehen per Telefon an die Polizei: 06221/991700.